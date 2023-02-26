威力彩連11槓，下期（27日）頭獎上看9億元，對此，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專發文點名天秤、雙魚、巨蟹、水瓶座，以及生肖屬豬、猴、鼠、兔者，偏財運極旺，不妨把握2個好運時段下注，有機會翻身致富。

▍Top 4：天秤座

穀神星入天秤座本命宮，顯示天秤座27日的偏財運非常旺盛；此外，穀神為稻米之神，金星為蛋白色，建議當天穿米色衣服，或下注前吃碗飯再配上一顆蛋，有助於增加中獎機會。

▍Top 3：雙魚座

太陽及海王星2星齊落在雙魚座本命宮，顯示雙魚財庫27日能得到太陽照亮，加上海王星又能引進財水，因此財富能量旺盛，建議下注前用溫水洗臉，代表太陽（熱）與海王星（水），藉此提升財氣；洗完後走到投注站下注前也建議多曬陽光，就能產生二星匯聚的效果，有助財氣噴發。

▍Top 2：巨蟹座

太陽及海王星進入巨蟹座的九宮遷移宮，而遷移代表外地運勢很強，因此27日下注時，不妨前往外地或者到隔壁鄉鎮購買威力彩，說不定會有意外之財降臨。

▍Top 1：水瓶座

水星、土星進入本命元辰宮，顯示水瓶座27日的本命元辰能注入源源不絕的強大財氣，建議下注前吃黃色食物代表土星，再喝一杯水代表水星，將能增加中獎機率，讓你好運連發。

另外，小孟老師也加碼曝光27日的好運方位和時段，建議尋找住家或辦公室西方的投注站，並把握早上7時～11時，以及下午15時～19時的黃金吉時下注，有望搖身一變成為有錢人。