新北市勞工局2021年10月成立銀髮人才服務據點，提供已退休或55歲以上民眾求職服務、深度諮詢、職場適應班、職場體驗班，據點成立至今已媒合1934位民眾重返職場，65歲的退休櫃姐方姐，就是在勞工局協助下，二度就業，迄今在速食店已服務超過3個月。

方姐原本從事百貨銷售業30幾年，曾擔任過服裝、鞋類、食品等專櫃銷售人員，因遇上新冠疫情影響決定提早退休，已習慣在職場上忙碌的她，並未規畫好退休後的安排，從職場回歸家庭生活除了不習慣之外，也重新思考「難道就要這樣放棄喜愛的工作？」

想要再次工作的念頭一直盤旋在方姐的心裡，經朋友告知，住家附近的三重體育場有舉辦徵才活動，方姐決定過去了解看看。在徵才活動當中，方姐有點擔心自己年齡無法負荷技術類工作，看到「銀髮人才服務據點」的攤位決定上前詢問，經就業輔導員初步訪談了解需求後，推薦報名據點的「摩斯漢堡門市人員職場體驗班」。

隔幾天後的體驗過程，方姐發現參加的都是同齡，甚至更年長的求職民眾，工作內容也讓她有信心面對重返職場挑戰。當天面試完畢後，她果然錄取門市兼職人員一職，至今已穩定就業3個月以上。

回想起第一天上班，方姐表示：「很緊張、壓力山大，同事都很年輕，擔心自己會因年齡而有距離」。所幸她把心態歸零，以高標準要求自己必須快速上手，有自信的工作態度不輸給年輕人，雖然後來與年輕夥伴偶有工作上的誤解，讓她覺得有些挫折、甚至一度興起離職念頭，幸好後來經過區經理溝通協調，目前方姐擔任捷運站早餐餐車銷售人員，符合她活潑及喜歡與人互動的特質，工作也更得心應手。

「學會轉念，不要被年紀打敗！」方姐分享以自身經驗為例，想讓自己活得快樂、充實，一定要出來接觸人群，避免跟社會脫節，鼓勵銀髮族可多參與工作、學習課程，用年輕的心態去面對未知的事物與發現，生活更精采！