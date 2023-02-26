2名車手被警方依詐欺罪嫌移送。（警方提供）

新北市新莊警方24日執行巡邏勤務時，發現1對男女形跡可疑，上前盤查後發現是2名車手在交付詐騙款項，現場共有113萬元現金，其中有一部分是從土城1名73歲劉姓阿嬤手中騙得，她因心疼姪兒誤信詐騙集團話術，陸續被騙近百萬的棺材本，警方除將車手逮捕調查，也趕緊通知被害人。

警方調查，住在土城的劉阿嬤，日前接獲詐騙集團來電，對方佯稱自己是阿嬤的姪兒並向其訴苦，需要金錢援助，阿嬤聽聞之後不疑有他，儘管丈夫認為有意，但阿嬤堅持要趕快救急，於是陸續匯款近百萬的棺材本到假姪兒的帳戶中。

新莊警方24日執行巡邏勤務時，在轄內某超商發現1陳姓名女子（48歲）交付一只紙袋給1名蘇姓男子（20歲），原擔心該女子遭到詐騙，所以立即上前關心詢問，後來察覺2人相當可疑，才知道2人都是詐騙集團車手，正在交付詐騙款項，紙袋內還裝有113萬元現金，另外還有存摺2本、手機3支等證物，當場將證物查扣，並將2人帶回警局調查。

警方調查後發現，查扣的113萬現金當中，有一部分是土城劉阿嬤遭騙的款項，於是立即通知被害人，當劉阿嬤接到電話後，才知道需要救急的姪兒都是詐騙集團假冒的，發現自己誤信話術遭騙。警方訊後依詐欺罪嫌移送2名嫌犯。

新莊警分局長周振安呼籲，詐騙手法千奇百怪，多一分謹慎，就能少一分損失!民眾若接獲可疑電話，務必要冷靜沉著，切勿慌亂而掉進詐騙話術的陷阱。民眾若有疑慮，可電洽165或派出所諮詢，以保障財產安全。