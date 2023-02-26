中天綜合台《小明星大跟班》明（27日）晚10點播出「女明星不為人知的一面，閨密好友爆料大會」，「真人版娜美」張家瑋遭到閨密郭亞棠爆料，常被愛情沖昏頭，「她只要談戀愛就想嫁給人家，而且她誇張到男生沒安全感，她就拒絕很好的拍戲機會，或者男生說劇組便當好吃，她就來偷便當。」張家瑋則解釋當時因為媽媽生病，希望媽媽能在有生之年看到她結婚，所以只要遇到相處得來的對象就會以結婚為前提交往。

郭亞棠也說，希望張家瑋能對自己好一些，「因為她對自己非常摳，對男友卻很大方」，張家瑋則解釋：「我節儉是以前苦過來的習慣，像我在便利商店打工時，過期的東西我都帶回家，有些東西沒酸掉我都覺得還可以吃。」吳宗憲聽後也不捨的勸她，要懂得對男生欲擒故縱。

黃喬歆則爆料夏乙薇傻大姐的螢幕形象攏係假，「大家都感覺她天真無邪，她其實作風超大膽，簡直可以用不守婦道來形容！譬如她跟男生打麻將時，會突然覺得內衣有點緊就說要脫內衣，然後還跟男生要塑膠袋放內衣，我們想說妳好歹是個女生，怎麼可以在男生面前脫內衣？」

不等夏乙薇解釋，黃喬歆接著說：「在螢幕上她都是被欺負的那個，但其實台面下她超會利用人，譬如她忽然說想去哪，我想說她想去玩就陪她去，但有次我剛好要錄影，就說錄完再陪妳去，結果我趕過去後，她才傳訊息跟我說改天，原來她是要我幫她拍贊助，但怕太晚沒光，就說臨時要幫媽媽搬家。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。