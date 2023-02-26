淡水捷運停車場快滿 警估計下午人潮湧入 13:082023/02/26 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水老街出現不少遊客，雖然周邊交通仍算順暢，但捷運站停車場已經快停滿，警方預估下午會有更多遊客。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然天氣寒冷，但新北市淡水還是有不少遊客。（警方提供） 今天是228連假第2天，儘管天氣寒冷，但部分景點仍有許多遊客。新北市淡水警方表示，目前淡水捷運站停車場已經快停滿，預計下午會有更多人潮，分局出動10名警力交通疏導，雖然目前車流順暢，但遊客漸多，會持續加強疏導。 228連假首日湧車潮！國道7路段易塞 車速40公里以下 228烏來觀光大橋湧車潮 停車場已爆滿 基隆市府爭取台鐵直達車 近8成民眾支持 #228連假 #交通 #淡水停車場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高市落難犬搖身變最萌員警 鼓山分局停車場由牠管 04:102023/02/26 地方新聞 宜蘭清水地熱園區擠滿「取暖」人潮 啟動一出一進管制 10:592023/02/26 生活 228連假桃園2景點亮紅燈 巨木區交管採1出1進 14:222023/02/26 生活 228連假首日 蘇花路廊車多順暢 12:582023/02/25 生活 旅運中心開放倒數 迎郵輪潮 高雄港換新門面 04:102023/02/26 財經要聞 228連假第2日出遊尖峰 預估午後出現首波北返車潮 13:472023/02/26 生活 228連假第二天 蘇花路廊雙向順暢 11:552023/02/26 生活 228連假首日 南下墾丁湧車潮 12:512023/02/25 生活 新北追櫻遊客破百萬人次 吉野櫻3月登場 11:522023/02/26 生活 麗寶挺帕運 邀蕭煌奇開唱募款 04:102023/02/26 地方新聞 228連假次日國道零星壅塞 上午留意7地雷路段 09:192023/02/26 生活 太平山零度！樹梢枝葉現霧淞、結冰美景 09:322023/02/26 生活 網紅搭高鐵脫褲露屁股蛋 網轟：有夠沒衛生 09:252023/02/26 生活 石門水庫車輛總量管制上路 04:102023/02/26 地方新聞 統聯撐不住！3月6日起29路線漲價5至20元 04:102023/02/26 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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