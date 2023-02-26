雖然天氣寒冷，但新北市淡水還是有不少遊客。（警方提供）

今天是228連假第2天，儘管天氣寒冷，但部分景點仍有許多遊客。新北市淡水警方表示，目前淡水捷運站停車場已經快停滿，預計下午會有更多人潮，分局出動10名警力交通疏導，雖然目前車流順暢，但遊客漸多，會持續加強疏導。