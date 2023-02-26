在海軍軍官學校攤位前，有不少學生前來詢問。（海軍軍官學校提供）

陳鴻裕在台北場次登台暢談官校生活與學習經驗，鼓勵年輕學子勇追夢與接受挑戰。（海軍軍官學校提供）

就讀高雄中山附中的鄧同學一早拉著家長前往南部場區海軍官校攤位詢問與索取資料。（海軍軍官學校提供）

「2023大學暨技專校院多元入學博覽會」25日起分別在台北、台中及高雄同步舉辦，尤其海軍軍官學校在開幕首日後，學生詢問度與人氣皆相當高。海軍軍官學校3年級學生陳鴻裕在場分享他的官校生活與學習經驗，期盼青年學子加入海軍。

陳鴻裕在台北場次大方談起他就讀海軍官校的生活，他認為，軍人是一份正直、正當的職業，也是「道德」與「品格」很高的一份志業，高中時期便開始為此做準備。

陳鴻裕說，台灣是海洋國家，相當需要一群專業軍人為國民維繫國家主權及對外航運，他當年為此提前為自己的人生設定方向，希望在場青年學子勇敢逐夢、加入海軍。

海軍軍官學校表示，在眾多的軍事院校中，海軍軍官學校是一所兼顧科技學術與軍事專業的軍學，以「培育第一等人才、建設第一等海軍」為教育目標，近一個世紀以來已經為海軍培育具有海洋人文素養的優秀指揮官與技術人才。

校方表示，海軍軍官學校的獨特性讓經過會場攤位的家長和年輕學子紛紛停下腳步詢問，並同時想要進一步了解海官人的養成教育以及軍事訓練過程。學校相當歡迎學子加入軍官學校大家庭，一起挑戰像海洋般廣闊的未來。