今年228連假今年邁入第2天，許多民眾會選擇出門遊玩，高雄市交通局智慧運輸中心主任王志綱說，今日上午大致算正常順暢，較塞路段為國10及國3燕巢系統交流道；至於市區部份，上午車速都有維持40公里以上，預計下午3至6點車流量會越來越多，目前觀察，其中以駁二為熱門景點。

228連假一共有4天假期，今天邁入第2天，加上高雄天氣不錯，許多民眾趁機會外出遊玩，高雄市交通局智慧運輸中心主任王志綱說，今日上午大致算正常順暢，較塞路段為國10東向至及國3南向至燕巢系統交流道車流大，加上有事故，一度影響車行速度。

至於市區部分，上午車速都有維持40公里，熱門景點附近也算順暢，不過預計下午3至6點車流量會越來越多，就目前觀察，駁二為熱門景點，附近五福路和公園二路周邊車流量逐漸變多的現象。

交通局依據過往數據整理，預計旅遊高峰則為連假第2及第3天，也就是2月26、27日，熱門景點包含駁二、旗津、壽山動物園等周邊流量約較一般假日增加10％。