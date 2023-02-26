基隆市政府26日公布台鐵直達車的民調，有近8成基隆通勤族支持市府推動台鐵直達車政策。基隆市交通處長王圳宏表示，配合中央預計於今年6月實施的1200月票，這項政策將提供基隆市通勤族一個上班時間可控，且無需考慮花費的新選擇。

王圳宏表示，基隆市長謝國樑去年就任後，市府團隊便積極推動台鐵直達車政策，隨著先前台鐵向市府說明無法增開班次，如今民調出爐，確認民眾的實際需求後，市府已向交通部提出在現有基北直達的自強號加停南港站的訴求，也獲交通部長王國材允諾進一步研議。

王圳宏指出，從民調中可以發現，民眾最期望能在早上7時30分左右，有一班可自基隆到南港的直達車。目前台鐵現有的109次自強號，每日上午7時34分由基隆站發車，上午7時41分抵達八堵站，上午8時9分抵達台北站。若這班車次能夠加停南港站，相信可以符合通勤民眾的需求。

王圳宏透露，謝國樑25日與王國材電話聯繫時，已向王國材反映這樣的需求，也獲王允諾，將會進一步研議調整的可能性。

基隆市府的民調，僅針對基隆市中正區、信義區、中山區、安樂區及仁愛區等五區民調，王圳宏解釋，對通勤族來說，台鐵直達車政策最主要的價值在於提供民眾相對於國道客運「時間較可控」的通勤選擇，因此著重於較靠近基隆火車站的民眾。

他指出，相較於國道客運常因高速公路的車流量及路況受到影響，鐵路運輸到台北的時間比較容易控制。但對大多數通勤族來說，雖然時間可能較可控，但後續自南港轉乘接駁的交通費則會讓民眾望而卻步。王圳宏表示，中央現正推動北北基桃1200月票，兩者搭配起來，就可以讓民眾在沒有後顧之憂的情況下，選擇最適合自己的通勤方式。