「我想認識妳」不奏效 36歲男捷運搭訕女子不成竟鬧進警局

北市捷運中山站23日發生男、女口角，爆發衝突兩人均不認識彼此，女子指控36歲李姓男子向她搭訕不成，竟尾隨在後，氣得女子大叫騷擾，引起民眾圍觀，經警方到場，隔開兩人避免再次糾紛，了解李男動機後，依違反《社會秩序維護法》中的無故跟追他人依法裁罰。

女子在Dcard貼文「下午去算命，心情已經不太好，本想說去吃個日料抒發心情，一個陌生男子上前纏著我，起初是攀談，一個人嗎？想認識妳，我還拒絕說，不用謝謝，第二次回答不用，腳步（指男子）一直往前走沒有停過，他直接加快腳步，走到我前方，半擋住我，繼續攀談......，於是我就爆炸了。」

女子表示不認識該男，對男子言語感覺不適，當她說不用、不用、不要煩我，男子仍持續與她對話。警方表示，兩人第一次對話，雙方互不認識，並不構成《跟騷法》，不過仍可依社維法裁罰。大同警分局呼籲女性遇陌生人搭訕，切勿驚慌，因至人多的地方呼救並隨即報警處裡。