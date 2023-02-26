警察帶著高中生去鴨肉麵線店，交待可以去取餐，店老闆娘也願意協助。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中霧峰警分局巡佐施秉鑫帶著兒子同班同學到麵線店時，被人拍下照片PO網。（翻攝自大里人聊天室）

真是人飢己飢，台中霧峰警分局巡佐施秉鑫就讀高二的兒子告知同學因父母離家，一家三兄弟無人照顧連吃飯都有問題，他得知三兄弟處境，帶著兒子同學到熟識的鴨肉麵線店認識老闆，交待有需要就去取餐，他會跟店家結帳，鴨肉店老闆娘也熱心表示，只要孩子願意有需要都可以來找她，讓目睹的民眾直呼「好有愛！」

施姓員警帶著高中生到麵線店時，被人拍下照片PO網，他坦言因為就讀高二的兒子提到同學父母因故離家，「有什麼辦法可以協助？」，他想到這名學生租住的就在以前服務的內新派出所附近，當下就想到派出所對面的鴨肉麵線店距離近，也與他熟識，因而帶著兒子同學前往。

考量兒子同學還有就讀國中、國小的弟弟，就交待他往後可以帶著他的名片，直接拿鍋去裝，他會定期去結帳。店老闆娘也很熱心，得知三兄弟的狀況，當下表示只要孩子願意話，可以請他吃飯沒關係，有什麼需要她會盡量協助。

對於警察同仁的愛心，霧峰警分局長陳祥麟表示，同仁能注意身邊環境，適時對需要幫助的人伸出援手，成為善的循環中的一分子，也將對於施秉鑫的義舉，給予肯定、嘉獎。