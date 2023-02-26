具有自律性格、想體驗不一樣人生的人，可以選擇讀軍校！今年7所軍事院校正期班共要招收1579位學生，其中軍費生除了讀書免錢，每個月還可領1萬6140元的生活費，畢業後的起薪5萬0560元，是青年學生的另一種選擇。

旺旺中時媒體集團今天在台大綜合體育館舉行大學博覽會，軍事院校聯合招生，陣容浩大。今年有7所軍事院校招生正期班學生，分別是陸軍官校、海軍官校、空軍官校、國防大學政治作戰學院、國防大學管理學院、國防大學理工學院及國防醫學院，要招1518名軍費生、25名代訓生及36名自費生，共要招1579人。

國防部北區人才招募中心上尉招募官郭冠志表示，軍事院校正期班招生，個人申請管道100％看學測成績，學校推薦管道在一階看學測成績、二階則看口試及書面資料成績。

郭冠志說，要報考軍事院校，要先通過「線上智力測驗」及「全民國防測驗」，並完成體檢，一般學系男生身高要160公分以上、女生要155公分以上；報考航空組，男、女生都要160公分以上。至於視力，一般學系要求矯正後達0.6，航空組則要求兩眼裸視在0.6以上，或矯正後達1.0。身體有刺青、紋身者不得報考。

跟一般大學招生相較，軍事院校的錄取分數並不低。以國防醫學院醫學系軍費生申請入學為例，要求國文、英文、數學A及自然等4科成績均要達頂標，要考上相當不容易。

郭冠志說，軍事院校絕大多數是軍費生，他們讀書免費，而且每月可領1萬6140元的生活費；國防醫學院則有招自費生，學生要自己付學費。不過，不管是軍費生或自費生，都要住校，學習和生活也都一樣。軍費生如果在學期間不想讀了，要賠過去的學費及生活費。

郭冠志表示，讀軍事院校，軍費生畢業後要服役至少10年；自費生則沒有這項義務。軍費生從軍校畢業後進入部隊服役，官階是少尉，起薪是5萬0560元，相較於其他工作，高出甚多。