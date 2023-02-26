黃喬歆（瑤瑤）近日在衛視中文台《一袋女王》分享被渣男話術欺騙的親身經歷，她透露過去在某任男友家見到女鞋和盥洗用具，卻無條件相信男友說謊騙是姊姊的，直到某日，男方拿著未婚妻的內褲狠嗆她，她才驚覺自己被蒙在鼓裡，成為別人愛情裡的小三。

黃喬歆表示自己不會輕易跟追求者在一起，一定都會觀察一陣子再決定，但沒想到卻還是遇到超級渣男。她說她剛認識男方時，還曾經跟他當時的女友一起吃飯，席間女生對男生讚譽有加，說男生很體貼，也很會製造驚喜，兩人感情相當好。

過了2年，黃喬歆工作關係再遇到男生，此時的他已經恢復單身，加上那天工作結束有點晚，男生就問要不要載她回家，到家後黃喬歆傳訊息感謝對方，兩人也因此開始聯繫。之後，兩人常互傳訊息關心近況、噓寒問暖，男生也會主動開車接送，黃喬歆感覺到男生對她有好感，就主動問對方是想跟她有進一步的認識嗎？男生也大方回說：「對啊，其實我一直很喜歡妳」，接著也解釋說對黃喬歆一直有好感，只是因為當時有女友。

兩人感情進一步升溫後，男生開始帶著黃喬歆跟哥兒們、朋友吃飯認識，黃喬歆交往後也曾經去男生家中，發現男生一個人住，但門口卻有女生的鞋子，浴室有另一副盥洗用具，男生解釋因為家裡有養貓，他常常因為工作不在，所以就會請姊姊來家裡幫忙餵貓，黃喬歆聽完也覺得合理。兩人交往快半年後，黃喬歆傳訊息給男生，對方總回在忙、在工作，兩人的感情似乎已經開始變淡，有次黃喬歆因為聯絡不到對方，於是決定去他家堵他，沒想到男生讓她進家門後，直接走進廁所，出來的時候手指上還勾著一條女生內褲，然後嗆黃喬歆說：「看到這樣子，妳還不懂嗎？」

黃喬歆這才明白之前男生說的「姊姊」，其實是住在他家裡的另一個女生，接下來男生更說自己其實一直都有個未婚妻，當時被愛迷昏頭的黃喬歆，聽到後竟然回說就算有未婚妻兩人還是可以見面，這時男生也正好要出門工作，黃喬歆想說就搭他車一起出去，找方便的地方讓她下車就好，沒想到男生竟然回嗆：「要是她的頭髮掉在車上被未婚妻看到怎麼辦？」讓黃喬歆氣到說男生之前追她的時候最好頭髮都不會掉，在節目上陳述這段被騙的經歷時，黃喬歆更一度紅了眼眶，讓眾人看了心疼不已。本集將於（27日）晚上10點衛視中文台播出。