陳建仁施政報告「言必稱總統」 林濁水嘆風骨：都不裝一下？

為了化解美方疑慮，外傳賴清德陣營近期私下討論想將蔡英文總統主張的「四個堅持」納入黨綱。對此，前民進黨立委林濁水今天質疑，蔡的「四個堅持」如果正式向友邦推銷，有的恐怕會覺得不知所云。這樣的東西列入黨綱？「民進黨高層要不要搞清楚了再說」。

蔡英文提出的「四個堅持」分別為：堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞，以及堅持中華民國台灣的前途。

外傳賴清德代表民進黨角逐2024年總統幾乎定於一尊，為化解美方的疑慮，賴清德陣營近期已經有私下討論，想要將蔡英文總統主張的「四個堅持」納入黨綱。

對此，林濁水表示，民進黨人士建議把蔡英文的四項堅持納入黨綱的理由之一是「四個堅持」與「台灣前途決議文」概念高度相似。他不知道有這種主張的人，真的了解決議文和「四個堅持」的細膩但重要的區別嗎？

他也反問這些人，是否清楚聯合國大會通過將中國席位由北京的「中華人民共和國」政府取代的「2758決議文」，以及各國和中國建交公報和台灣主權主張的關係？決議文和黨綱關係又是什麼？

林濁水也問這些人，是否知道對內政治的消費訴求，和提到國際上不致於鬧笑話的主張應該有什麼區別？中共在反分裂法中及3次對台政策白皮書中對台獨的定義是什麼？中共對台獨和國民黨又有什麼迥不相同的定義？

他認為，基本上，蔡英文總統的一些主權主張很受國民黨影響，以致於許多國際立場有所誤解，並對上述這些細膩，但基本且重大的差別都是跳過去的。

林濁水舉例，像是蔡英文向國際推銷「中華民國台灣」，就是一個令各國外交官不知如何回應的主張，她的「四個堅持」如果正式向友邦推銷，有的部分很好，有的有理但對方目前會為難，有的恐怕會覺得不知所云。這樣的東西要列入黨綱？民進黨高層要不要搞清楚了再說。