一日北高自行車挑戰昨（25）日登場，民眾黨主席柯文哲與台北市前副市長黃珊珊等人再度挑戰，今年第3度參與的黃首次達成目標，她透露今年將挑戰21公里半馬，以後還要挑戰橫渡日月潭，目標是要成為「珊珊鐵人」。

黃珊珊今日在臉書分享挑戰一日北高的心得，指出經歷一場大選後，這2個月她得以好好的調整作息與身心，因為右手肌腱炎未癒的關係，原本目標僅是騎到台南，但最後在電輔車及休息站復健醫師的幫助下，終於完成一日北高的夢想。

「七年前因為生病才開始運動。」黃珊珊提到，生了一場重病後，醫師告知作息不正常、不運動等都是病因，她因此做出改善開始規律運動，才敢挑戰騎車與跑步，並預告今年11月將挑戰21公里半馬，「教練說我很勇敢，因為我沒怎麼做過重訓，基本上沒有什麼肌肉，竟然敢騎一日北高，完全是靠意志力在過日子！」

黃珊珊說，現在的自己活得很健康，去年曾到基隆河學習划水，且未來還要挑戰橫渡日月潭，目標是要成為「珊珊鐵人」，「挑戰自我，別說不可能！」

熱愛運動的前總統馬英九，多次參與橫渡日月潭的活動，去年是第9度下水，用時2小時50分鐘達成挑戰，最終有點體力不支，在隨扈、泳客的協助下才順利上岸，他自嘲「人老就是老了，要承認」，但也開心地說游完真的「爽斃了！」