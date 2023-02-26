劉姓婦人到高雄一家超商購物，離開時將包包放休息區座位，所幸她立刻想起回頭時，卻發現有男子拿著她的包，還將1200元和2000元禮券藏身，婦人立刻攔住他並報警；該男稱是想拿背包到派出所招領，東西也已歸還給婦人，員警說，經了解確認郭嫌從婦人包包拿取現金1200元與百貨禮券2000元，原本想歸還後即想離去，因涉嫌竊盜罪，依法逮捕。

新興分局中正三路派出所24日上午7點50分許，接獲轄中正三路上某超商報案稱店內顧客有疑似財物遭竊，巡邏員警到場後，53歲劉姓婦人指稱，自己一時疏忽忘將背包放在休息座位上，後續想到返回找尋時，但卻發現54歲的郭姓男子拿著她的包包，疑似想竊取離去。

劉婦氣憤表示：「我的包包皮夾都被打開，全部東西從他口袋拿出來」，但郭男否認行竊，稱是要送去派出所，並強調自己已經歸還物品，雙方你一言我一句。經員警確認，郭嫌從婦人包包拿取現金1200元與百貨禮券2000元，郭嫌原本想歸還後即想離去，但已涉嫌竊盜罪，後續依竊盜罪現行犯將人逮捕，偵訊後移送高雄地檢署。