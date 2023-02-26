肉眼可看見月亮吃掉金星，台灣3月24日晚上7時52分將可看見「月掩金星」奇景，是金星出現在眉月上方，慢慢被月球遮蓋住。南瀛天文館表示，21世紀發生此景又能在夜間觀賞到僅有3次，2023年是第1次，上次發生在1974年，下次已是40年後。

台灣春季星空燦爛迷人，3月除了有「金星合木星」、「木星合月」、「穀神星衝」等星象，最重要的是21世紀僅有3次機會可看見的「月掩金星」。

南瀛天文館表示，「月掩金星」即金星被月亮逐漸遮蓋的景色，在21世紀的百年間雖然會發生24次，但是出現在晚間又不受陽光影響，而可肉眼看見的情況只有3次，分別在2023、2063與2075年，上次發生於約半個世紀前的1974年。

「月掩金星」在3月24日晚間7時52分登場，當天日落後可於西方低空看見、亮度-4等的金星位於眉月上方，但因金星復出的時間點是在地平線以下，所以民眾已看不到金星從月球後方再度露臉那一刻。

南瀛天文館表示，民眾觀賞「月掩金星」星象時，有很高機會可看到月球陰暗面發亮的「地球照」現象，地球照是指月虧時的陰暗部分，因受到地球反射的太陽光而發亮，因此月虧部分雖較暗，民眾仍可看見陰暗的輪廓，在天文上稱為「地球照」，有助民眾更清楚觀賞金星逐漸被月球吃掉的過程。