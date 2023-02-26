「香港名媛」蔡天鳳過億身家引前夫殺機？ 常到郭富城豪宅作客！天王嫂也是她閨蜜！

28歲香港名媛蔡天鳳疑遭鄺姓前夫一家人殘忍殺害，消息一出馬上引發外界關注。據悉，蔡天鳳與前夫離婚後，仍不斷金援一家人生活開銷，對此美女律師李怡貞則呼籲「一直覺得離婚以後，就不要跟前任有太多的糾葛」，話題引起網友討論。

李怡貞近日收到許多蔡天鳳遭殺害的新聞通知後，今(26)日在臉書上感慨發文：「離婚後就不要跟前任有太多的糾葛，彼此當陌生人互敬互重」，更不要有金錢上的往來，認為該談的早就該在離婚當下都談好，反問「離婚不就是為了各自重新開始自己的人生？」

此外，李怡貞文中提到善良有時候只會變成軟土基底，「而大家最愛深掘的不就是軟土？」她通常跟當事人說，要處理豪宅邸的家事案件有三靜，分別是「安靜、平靜、寧靜」，她解釋有時候一個差池，引起的波濤洶湧的後作用力，往往不是後輩子女能夠承擔與承受，若無法好好離婚，仇恨通常也只會加深。

據悉，蔡天鳳遭殺害原因，疑似是她在離婚後萌生疏遠前夫一家的念頭，甚至打算賣掉前夫一家居住的豪宅，再在屯門買另一戶希望藉此與鄺家人拉遠地理上的距離。豈料卻到卻引來殺機，香港警方初步研判曾任警職的前公公「球哥」是整起案件的主嫌，目前全案仍有待調查。