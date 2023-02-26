宜蘭縣警察局表示，今、名２日為出遊潮尖峰。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

228連假第2日宜蘭持績低溫，今（26日）上午6時起國道5號南港至坪林南下已出現車潮，超夯景點清水地熱園區及太平山森林遊樂區一早皆湧入許多遊客；今、明兩日為出遊車潮尖峰，宜蘭縣警察局籲民眾適時調整行程及路線，避免塞車影響出遊興致；另預估今午後國道5號將出現首波北返車潮；蘇花路廊則雙向順暢。

公路總局第四區養護工程處指出，依據過往連續假期疏運交通趨勢研判，今日蘇花路廊將呈現雙向順暢，後續北上車多壅塞時段，為連續假期第4天，就是2月28日，全日交通量約15800輛車次，車多壅塞時段為下午1時至晚上11時。

另宜警預估今日午後國道5號將出現首波北返車潮，如遇車多壅塞請耐心駕駛，與前車保持適當車距，警方已於熱門景點周邊及重要道路沿線部署警民力，維持交通秩序，請遵從員警指揮通行，勿有爭道插隊的行為，以免發生交通事故。

警方提醒，國道5號今上午5時至12時封閉石碇及坪林南向入口匝道，明日及28日下午2時至晚上9時蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制；另今日上午7時至11時、明下午2時至6時及28日中午12時至晚上8時，蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行，並同時開放大客車行駛蘇花改路肩，請各項管制措施。