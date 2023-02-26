衛福部今公布國內新增9例疫苗接種受害救濟名單，其中包含一例不滿11歲童在接種2劑BNT疫苗後死亡的案件，最後專家依無法確定與疫苗接種之關聯性，核予救濟金新台幣350萬元與喪葬補助費30萬元。

根據衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）今公布的最新一次會議紀錄，本次審查之案件中有9例獲核予救濟，其金額在5000元至350萬元不等，接種疫苗品牌包含AZ五例、莫德納三例、BNT一例。

其中獲救濟金額最高的是一名年齡介於5至11歲的女童，紀錄中指出，個案在接種疫苗後3日突發失去意識送醫，心臟超音波結果顯示心收縮功能下降，經診斷為猛爆性心肌炎。病理解剖結果發現其心肌纖維全壁層呈現廣泛性淋巴球發炎細胞浸潤。

不過專家認為，心肌炎常見發生原因為病毒感染，而BNT係屬mRNA疫苗，並不具致病力，不會造成感染症。又其相關檢驗及檢查結果與接種新冠肺炎疫苗後可能發生心肌炎之臨床表現並不相符。考量症狀及病程仍無法確定與接種BNT之關聯性，核予救濟金350萬元，並給予喪葬補助30萬元。

指揮中心發言人羅一鈞表示，本案為目前國內在5至11歲獲最高額救濟金的案例，國際間接種BNT後發生心肌炎的比例，在該年齡層中統計為百萬分之4.5至4.8，且接種兩劑發生比例較接種一劑高，而我國的統計數據也與此接近。

指揮中心統計，截至今年2月15日為止，國內6個月至11歲兒童接種mRNA疫苗後發生心肌炎／心包膜炎的案例共22案；12至17歲青少年則有165案。

指揮中心表示，我國心肌炎／心包膜炎之通報率以青少年男性接種第二劑後最高，與國際間所觀察到之趨勢相似。6個月至11歲兒童接種mRNA疫苗後之心肌炎／心包膜炎通報率則低於12-17歲青少年，此趨勢亦與國際間所觀察相似。

其餘獲救濟的案件包含五例AZ，分別核予2萬、3萬、7萬5000、10萬、25萬不等的救濟金；三例莫德納則分別核予5000、2萬、50萬不等的救濟金。