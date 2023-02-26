嘉義市育人國小語文競賽，陳采稼用點字稿朗讀閩南語表現出色。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市育人國小5年級生陳采稼不畏視障，勇於挑戰自我，她請鄰居大姊姊把國語文字稿逐字念出，她再轉譯為點字稿，寒假期間反覆練習，參加校內閩南語文朗讀比賽拿到第2名，有機會晉級嘉義市賽，市賽要準備8份稿子，可能迎來更大挑戰。

陳采稼是破碎型視力，讀書寫字都有困難，但她喜歡閩南語，熱衷學習閩南語文化，她自告奮勇參加這一次全校語文競賽的閩南語朗讀比賽，老師很高興她有積極態度，鼓勵她勇敢嘗試。

校賽要準備2篇稿子，現場抽出題目朗讀，這是一道難關，要將文字稿翻譯成點字稿，寒假期間，采稼請鄰居大姊姊幫她讀出文章及標點符號，自己再翻譯成點字稿，反覆聆聽聲音檔及大姊姊的朗讀，不斷學習發音和語調。

比賽當天，采稼摸索點字稿、朗讀得清晰順暢，台風落落大方，表現毫不遜色於一般生，同學在臺上表現出色，師生都為她喝采，佩服她的表現優異，最後她拿到第2名，助教員何佳綾老師陪著她備賽、完賽，參與整個過程，非常感動。

育人國小校長楊家豪說，第1名得主若參加其他賽項，第2名的采稼就有機會代表學校參加市賽，市賽要事先準備8篇稿子，對采稼是更大的挑戰，但采稼在校賽不僅展現自己的閩南語水平，更讓大家看到她不屈不撓的精神，已經非常棒了。