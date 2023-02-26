現場逮捕行竊的李姓竊賊，以及同行的張嫌、吳嫌及黃嫌，起獲一級毒品海洛3.1公克，二級毒品安非他命2包，毛重17.2公克、10.5公克及吸食器等證物。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

昨收網出動大批警力緝捕，過程中李男還開車衝撞偵防車，最後順利逮捕李男，訊後依加重竊盜罪、毒品、妨害公務等罪嫌移送法辦。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣鹿港鎮某自助洗車場投幣機最近屢遭竊，鹿港警分局積極偵辦，調閱相關監視器掌握李姓男子涉有重嫌，昨收網出動大批警力緝捕，過程中李男還開車衝撞偵防車，最後順利逮捕李男，訊後依加重竊盜罪、毒品、妨害公務等罪嫌移送法辦。

鹿港鎮上最近同一自助洗車業者旗下2家洗車場的投幣機，在本月陸續被人撬開，前後偷走超過3萬多元的硬幣，警方獲報調閱相關監視器畫面，並比對犯案路線及手法等，鎖定李姓男子涉有重嫌。

鹿港警方經多日埋伏，昨天在秀水鄉彰鹿路一家洗車場發現李男蹤跡，埋伏的警員隨即持槍一湧而上，上前逮捕李姓男子，車上除了李男還有另名張姓同夥，並在車內起獲海洛因及其他犯案工具。

而警方再逮捕過程中，除了李男及同車的張姓友人外，一旁另外一台車同夥吳姓、黃姓犯嫌，看到警方來還開車衝撞警車，所幸沒有員警受傷，隨即也將2人逮捕，並在車內起獲2包安非他命及吸食器。

鹿港警分局表示，現場逮捕行竊的李姓竊賊，以及同行的張嫌、吳嫌及黃嫌，起獲一級毒品海洛3.1公克，二級毒品安非他命2包，毛重17.2公克、10.5公克及吸食器等證物。訊後依加重竊盜罪、毒品危害防制條例罪及妨害公務罪嫌，移請臺灣彰化地方檢察署偵辦。

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