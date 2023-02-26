疫情逐漸解封，新竹縣衛生局為培養民眾每天運動習慣，祭出總價值12萬元的商品禮券，3到7月辦理「竹縣愛運動~健康抽獎活動」，運動達標者月月可參加抽獎，縣長楊文科邀請大家一起運動健身抽好康，合力打造竹縣成為健康休閒的城市。

衛生局長殷東成指出，全球統計有25％的成年人及80％以上的青少年皆有明顯身體活動不足現象，這3年來疫情衝擊，民眾大大減少身體活動和體育運動的參與度，也促使抑鬱症和焦慮症增加了25％。

殷東成說，定期的身體活動，可助預防和治療非傳染性疾病，如心臟病、中風、糖尿病以及乳腺癌和結腸癌，也有助於預防高血壓、超重和肥胖，並有效改善心理健康，增進整體健康。

衛生局3到7月舉辦「竹縣愛運動~健康抽獎活動」，希望民眾將健走、跑步或運動相關活動，列為每天日常，且落實於生活習慣，也期待能將運動氛圍帶入學校、社區、職場及家庭，進而影響更多人以實際行動，倡議「健康新生活」，達到健康竹縣，全民活躍老化目標。

竹縣愛運動~健康抽獎活動分為個人組：每月健走達20萬步者。長者：每月運動時間達600分鐘者。學生：每月跑步達32公里者。

活動祭出總價值高達12萬元共400個名額的商品禮券，符合規定者皆可參加月抽獎每月抽出80位幸運得主，每人可獲得300元等值商品禮券，活動期程5個月，每月達標者月月皆可參加抽獎，歡迎民眾踴躍報名，詳情請上衛生局官網查詢。