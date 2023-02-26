葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）又在沙烏地聯賽大顯神威，他率領艾納斯3比0戰勝達馬克，獨自包辦了全部3顆進球，而且只用了45分鐘！C羅先在開場第18分鐘罰進12碼，第23分鐘在人群中起左腳勁射入網，第44分鐘艾納斯發動快攻，C羅接獲妙傳輕鬆破門，僅在上半場就完成帽子戲法。

這是C羅個人生涯第62次帽子戲法，其中30次在30歲之前達成，30歲後又有32次。達馬克後衛開賽不久就在禁區手球犯規，給予艾納斯罰球機會，C羅緩緩向前騙守門員撲向右側，自己起腳往左側破門成功，搶下全場第1分。

第23分鐘是在運動戰接獲右後衛艾爾迦南（Sultan Al-Ghannam）的傳中，C羅於禁區邊緣正對著球門，旁邊有3位達馬克球員盯著，但是達馬克門將孤立無援，當頭被C羅飛起左腳一擊破門。

上半場結束前，達馬克進攻失敗遭到艾納斯發動反擊，邊鋒葉海亞（Ayman Yahyai）在右路衝入禁區，及時傳中給中央突破的C羅，讓C羅在門前起腳挑射再下一城！

沙烏地聯賽的球員顯然還是攔不住C羅，5場比賽就被他攻進了8球，艾納斯18場比賽獲得13勝，在聯賽暫居榜首，目前進球王則是C羅隊友、累積13球的塔利斯卡（Talisca），塔利斯卡此戰受傷缺陣。