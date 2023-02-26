2023年大學暨技職校院多元入學博覽會高雄場於25、26日在高雄新光三越左營店展覽，吸引了逾7000名民眾到場。（楊舒婷攝）

2023年大學暨技職校院多元入學博覽會高雄場於25、26日在高雄新光三越左營店展覽，吸引了逾7000名民眾到場。（楊舒婷攝）

2023年大學暨技職校院多元入學博覽會高雄場於25、26日在高雄新光三越左營店展覽，吸引了逾7000名民眾到場。（楊舒婷攝）

2023年大學暨技職校院多元入學博覽會高雄場於25、26日在高雄新光三越左營店展覽，2天的展覽期間吸引許多學子與家長到場了解各校特色，各校也使出全力、出動VR等奪目器材來吸引學生目光。逛完展覽的學生紛紛表示這樣的實體平台更能比網路資訊來的正確，相當有幫助；而家長也表示，這樣的展覽平台對於將升大學的學生可以更加深入了解校系資訊。

此次2023年大學暨技職校院多元入學博覽會高雄場為期2天，共計有所院校擺設展覽攤位，2天下來吸引了逾7000名民眾到場參與；每隔攤位都不時有學生及家長入內訊問資訊，場面相當盛大。

蔡姓家長表示，台灣有許多大學，但其實學生能了解到的大學也只有幾間而已，雖然此次高雄場只有16所院校擺攤，但實體接觸院校的這個平台真的能夠讓小孩深入了解自己有興趣的校系。這個實體平台的創設對於學生有相當大的幫助，不會讓小孩只是在網路了解、或者看看一下校系資訊而已。

即將迎接大學生涯的陳姓同學表示，自己雖有大概的學系方向，也有鎖定的大學目標，但來到大學博覽會後，除了可以參考在網路上找到資訊外，也能更認識自己想要的院校資訊。尤其在新課綱執行後影響到志願選填的方式，透過這樣的實體平台能比網路找到的資訊更加正確。

也有仍是國中生的謝姓學生到場，她表示雖然是陪同姐姐到場參觀，但在旁聆聽的過程中，也能讓自己好好規畫2年半後自己的目標，反而有更充足的時間去做準備，也發現自己未來有更多的選擇可以參考。