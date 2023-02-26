雲林縣北港燈會延長至3月12日，228連假吸引眾多遊客前來賞燈。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮朝天宮媽祖廟、武德宮財神廟228連假爆人潮，估計每天遊客均逾10萬人次，與新春年假差不多，朝天宮26日表示除因疫情趨緩大量民眾出遊，北港燈會延長至3月12日，因此吸引各地遊客特地前來賞燈；武德宮說疫情後各行各業開始動起來，大家都想好好拚經濟，因此求財、求事業順利的民眾不斷。

北港朝天宮每年遊客達6、700萬人次，農曆1月至3月香盛期是人潮最集中的旺季，今年新春年假遊客數創疫情後高峰，這股出遊潮延續到228連假，26日廟前中山路與周邊人山人海，糕餅店、麻油鋪生意興隆，人手一包伴手禮，各小吃攤也大排長龍，都成了排隊名店。

朝天宮表示，疫情趨緩後進香遊客大增，新春期間朝天宮每天有逾10萬人次，進香團非常多，廟前中山路鞭炮聲不絕於耳，228連假也一樣滿滿人潮，不比年假少，除了來參拜媽祖求平安，北港燈會延長至3月12日，5大燈區吸引全台各地民眾前來賞燈，不少遊客入住飯店過夜，晚上大街小巷都是人潮，熱鬧非凡。

武德宮說，這幾年因疫情影響，進香團大多簡化進香、過爐過程，今年起進香團擴大進香規模，228連假期間，一整天都有大型進香團；自行開車來參拜的遊客，則多祈求財神爺保佑疫情後工作、事業順利，宮內外擠滿補財庫、點燈信眾，各種求財、保平安的紀念品熱銷到供不應求。