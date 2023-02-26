日媒《產經新聞》昨（25）日報導，總統蔡英文可能會在今年8月時，採用「順路經過」、「參與智庫研討會」或「參加康乃爾大學活動」其中一種方案訪問美國，但遭外交部否認。對此，政大教授嚴震生認為，蔡英文訪美並沒有好處，因除了外交突破機率不高，過去曾「賜死」康乃爾大學教授John J. Barceló的往事，也可能會被大家拿來一直問。

嚴震生昨在中天政論節目《辣晚報》質疑，若蔡英文8月訪美時是採取過境方式，這種作法不算外交突破，他並指出，蔡參加智庫研討會的方案恐怕也不可行，因為大部分的智庫都在華盛頓特區，她可能會進不去，只能改去紐約，參訪美國外交關係協會。

而談到「參訪康乃爾大學方案」時，嚴震生提到，蔡英文曾將她在該校的教授「賜死」過，若真的回去參訪，大家一定會一直問相關問題。最後，嚴震生直言，此時傳出訪美傳聞，可能是蔡英文卸任前想要留下漂亮的外交紀錄，但他實在看不出蔡訪美有什麼好處。

蔡英文「賜死」John J. Barceló一事發生在2019年9月，當時她在民進黨「社群之夜」活動向在場民眾聲稱他已過世，結果被旅美學者林環牆打臉，指自己在不久前，才收到其電子郵件，蔡後來向該教授道歉，表示是自己口誤。