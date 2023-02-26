龜山口罩中盤商大火，15歲少年命喪火窟。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山口罩中盤商大火，15歲少年命喪火窟。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市龜山區自強南路陳姓家族是口罩中盤商，26日早上10點多陳家4層樓透天厝慘遭祝融，因堆放大量口罩，火勢一發不可收拾，桃園消防出動大批人車，以雲梯車從4樓陽台救出18歲陳姓哥哥和連姓女友，2人意識清楚預防性就醫，勇消深入火場救出受困3樓的15歲陳姓弟弟，可惜已失去生命跡象，緊急送醫仍宣告不治，長輩們獲報返家都悲痛不已。

龜山口罩中盤商大火 15歲少年命喪火窟

桃園市消防局今早上10點多接獲報案，稱龜山區自強南路81巷一棟大樓發生火警，出動47名消防人員、消防車15輛、救護車4輛到場救援。

抵達現場時，濃煙不斷從3、4樓竄出，伴隨火舌怵目驚心，消防員出動雲梯車，從4樓陽台救出同為18歲的陳姓少年和連姓少女，2人意識清楚，無生命危險，仍預防性送醫。

勇消深入火場，挺進3樓救援，但在臥室尋獲15歲少年已失去生命跡象，緊急送醫急救仍宣告不治。

初步調查，起火點疑似在1樓，因陳家是口罩中盤商，1、2樓堆放大量口罩，火勢一發不可收拾，連同家具及裝潢等民生用品全燒到焦黑，燃燒面積初估200平方公尺，詳細起火原因仍待釐清。

據悉，該棟透天住著陳姓兄弟檔和父母、爺爺5人三代同堂，案發時陳兄的連姓女友來訪，大人都外出，只剩兄弟檔和連女在家，案發後父母及爺爺都趕往醫院，接獲通知到場的姑姑情緒低落，眼眶泛淚，無法接受白髮人送黑髮人。