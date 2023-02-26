南台灣水情嚴峻，嘉南灌區今年一期稻作1.9萬公頃已休耕，農委會農田水利署力拚春季雜作4.2萬公頃順利供灌，擬定有史以來難度最高的抗旱灌溉計畫，除將妥善利用曾文-烏山頭水庫僅剩的2成6蓄水率，還將充分運用埤塘、滯洪池、溪流、區域排水、公有及民間水井等多元水源，完成這項比百年大旱時期更艱難的任務。

農水署表示，近 3 年幾乎沒有颱風登陸台灣，南部地區已超過560天沒有大雨以上的降雨，加上今年以來嘉南地區累積降雨量為歷年同期平均值的4成，目前曾文-烏山頭水庫蓄水率僅2成6，蓄水量合計約1億5000萬噸。

面對如此嚴峻的水情，農水署已研訂「嘉南地區112年春季雜作抗旱灌溉計畫」，規畫運用埤塘、溪流、區域排水、公有及民間水井等多元水源，搭配曾文-烏山頭水庫最少的供水量，進行春季雜作供灌。

農委會主委陳吉仲今天在農水署長蔡昇甫及嘉南農田水利管理處、水利小組長等人的陪同下，前往台南市新化區虎頭溪嘉南大圳南幹支線視察，了解相關的抗旱灌概整備情形。

陳吉仲指出，嘉南平原是全台灣最重要的農業生產區，政府去年就已超前部署，針對1萬9000公頃一期稻作採取休耕節水措施，每公頃補助9萬6000元，已在過年前發給農民；另有4萬2000多公頃的春季雜作，將透過多元管道找到約1600萬噸用水，提供農民灌溉使用，以確保雜作生產，滿足糧食安全。

陳吉仲強調，蔡英文總統與行政院長陳建仁已指示農委會，在疫後特別條例中的韌性農業項目，應提升水資源使用效率，做好基礎工程，確保所有農民收入維持穩定，且提供全民糧食安全所需的農產品。

農水署嘉南管理處表示，春季雜作抗旱灌溉作業3月1日起將先由南幹線系統（包含新化、佳里、麻豆等3個分處）開始實施；3月9日由北幹線系統（包含新營、嘉義、朴子等3個分處）接續，呼籲農民配合嘉南管理處分區供灌時間取水，以提高灌溉效率，切勿私自取水，影響整體灌溉作業。