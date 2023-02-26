228連假第2天，壽山動物園人潮擠爆。（柯宗緯翻攝）

228連假第2天，壽山動物園人潮擠爆。（柯宗緯翻攝）

不少遊客衝著想看水豚寶寶而來。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園去年底整建重新開園後，人氣依舊不退燒，今（26）日一早汽車停車場一位難求，園方提醒民眾多搭接駁車上山入園。228連假4天，園方預估單日逾8000人進場，高峰將落在今、明兩天，而不少遊客衝著想看「水豚君」而來，或是想看黑熊、大象等超萌動物。

壽山動物園主任莊絢智指出，線上購票系統假日開放預購3000張門票，2月1日起現場限量售票500張，但由於高市12歲以下，以及全國6歲以下、65歲以上長輩等特定族群免費入園，因此昨天就湧入逾8000人。

莊絢智表示，動物園話題依舊不退燒，228連假人潮跟春節期間相比一樣多，4天以下人潮推估逾3萬人，高峰將落在今、明天兩，而今早10時，園區300個汽車停車位也都停滿，警方引導民眾到山下停車場，再轉乘輕軌、捷運後，搭乘每10分鐘一班的56號公車入園。

壽山動物園在去年與民間動物園進行物種保育交流合作，5隻萌度爆表的水豚「翠絲」、「胡迪」、「爸爸」、「媽媽」和「阿姨」入住壽山動物園，今年1月水豚媽媽順產1隻水豚寶寶，日前園方也舉辦命名活動。莊絢智透露，這次連假不少遊客衝著水豚而來，也有人指名要看黑熊或大象。