農委會水保局攜手寶山鄉公所、在地業者橄欖先生Mister Olive，舉辦「寶山鄉橄欖產業創生事業計畫」系列「藏寶鄉－綠寶石的秘密」，有4場融合農業、生態、健康和旅遊的橄欖食農教育體驗活動，讓民眾盡情探索綠寶石的秘密，一窺寶山鄉之美。

寶山鄉長邱振瑋表示，寶山鄉擁有全國唯一的橄欖產銷班，產地位於鄉內油田村，種植台灣原生種橄欖（尖仁）約40公頃，每年10月入秋進入橄欖採收期。

鄉公所為協助推廣橄欖產業，積極爭取農委會多項計畫補助，希望透過不同以往的食農教育體驗及傳統文化導覽解說，讓遊客深入認識寶山的多元樣貌。

邱振瑋表示，參加系列活動的民眾，能DIY橄欖油醋沙拉、蜜漬橄欖、黑糖橄欖饅頭、橄欖石膏畫，親身體驗、學習更多橄欖營養知識和生活應用。

25日首場在橄欖門市，邀請營養師李婉萍，分享正確完整的健康資訊，讓大家了解橄欖的健康功效，並學習如何應用在日常飲食中。

鄉公所與橄欖先生攜手推出的橄欖AR遊戲「集合吧！橄欖派對」，玩家可以在橄欖園中自由探索，透過AR擴增實境技術，將橄欖樹呈現在裝置上，虛實結合感受橄欖產業的遊戲化內涵。

食農活動也加入深度旅遊元素，將帶領參加者探索寶山鄉的自然風光和文化特色，品嘗當地的美食及各種農產品，更全面了解寶山鄉獨特魅力。

橄欖先生行銷業務部副理賴美君希望透過此系列活動，讓更多民眾認識堅持推動友善環境耕作的寶山橄欖，在食農教育及各式DIY體驗中，更深入了解橄欖的營養知識與生活應用。

橄欖食農教育體驗活動場次，3月4日在橄欖門市及新豐宮、3月11日在橄欖門市及新城風糖、3月19日在橄欖門市及燭園，結合講座、豐富DIY活動及新奇AR遊戲，讓更多人認識橄欖文化和在地各類特色產業，展現寶山鄉的魅力。