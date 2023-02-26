近日台灣陷入缺蛋荒，蛋價也跟著飆漲，營養師馬鳳吟指出，想要補充蛋白質並不是「非蛋不可」，還有許多食物可以替代，像是動物性蛋白質的牛奶、海鮮等，或植物性蛋白質的豆漿、豆腐、毛豆等，其中毛豆每100公克就有13.8公克的蛋白質，含量超越雞蛋，因此又有「植物之肉」的美譽。

馬鳳吟在臉書粉專發文指出，蛋白質是人體重要的三大營養素之一，具有建造及修補組織的功能，還可以維持身體中的酸鹼平衡及水的平衡、幫助營養素運輸，或構成酵素、激素和抗體等，更重要的是，攝取足夠的蛋白質也有助於減重。

而在新版的「國人膳食營養素參考攝取量」中，19歲以上的成年人，包括高齡者在內，建議蛋白質攝取量男性每天70公克、女性每天60公克，如果用體重計算，每天吃的蛋白質份量約為1~1.2公克/每公斤，有在減重的人則會建議攝取1.5公克/每公斤。

馬鳳吟表示，足夠的蛋白質不但可以增加飽足感，降低對食物的慾望，還能穩定血糖，並且蛋白質的產熱效應是澱粉的3倍，另外她也說，減重時要吃足夠蛋白質及蔬菜才會有好效果。

馬鳳吟列出除了蛋以外的蛋白質來源，包含動物性蛋白質，有牛奶、肉類、海鮮等，植物性蛋白質則有豆漿、豆腐、豆花、豆干、毛豆等，其中毛豆不僅營養豐富，也是減肥時最好的零嘴，更有3大優點。

▎蛋白質豐富：每100公克就有13.8公克的蛋白質，含量超越雞蛋，因此有「植物之肉」的美譽。

▎富含膳食纖維：每100公克有8.7公克膳食纖維，有助排便、增加飽足感。

▎抗氧化物多：有類黃酮化合物、皂苷及維生素Ｃ，能去除自由基，有效抗氧化。