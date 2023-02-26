大溪老街在228連假第2天湧入相當多遊客。(呂筱蟬攝)

228連假第2天碰上天氣溼冷，但不減民眾出遊興致，桃園市部分景點出現出遊人潮，復興區拉拉山正值櫻花季，粉紅櫻花盛開成為連假最夯景點，巨木區在9點起實施車輛管制採1出1進，桃園觀光景區舒適度燈號拉拉山也在上午10點就亮起紅燈，因執行交管並未塞車，有櫻花季加持讓北橫沿線旅遊熱度攀升，連帶大溪老街中午過後也亮起紅燈，在地民眾也說假日出門都怕回不了家，因為人車太多，明顯感受旅遊回溫但也造成負擔。

觀光旅遊局長周柏吟指出，一般而言，4天連假的第2天遊客最多，首日次多，最後1日最少，但還是比一般周末人多，228連假首日較為溼冷，26日天氣轉好沒下雨，適逢拉拉山櫻花盛開，民眾通常在中午用完餐後出門踏青，依據往年經驗，大塞車路段落在北橫沿線、石門水庫周邊及大溪武嶺橋等地，今年在這些區域做努力，除協調交通局在交通號誌燈號及車道上調整外，也協調警力協助疏導，適逢櫻花季拉拉山區湧入遊客，巨木區也有交通管制，雖然車多但交通狀況算是良好並未塞車。

大溪老街在中午也湧現出遊人潮舒適燈號亮起紅燈，廖姓業者指出，遊客多不多與天氣有很大相關，連假第二天沒有下雨，大溪老街一早就出現人潮，尤其疫情趨緩之後遊客明顯變多，雖然沒有恢復到疫情以前的盛況，但攤商與店家都有感受到民眾出遊意願增加消費也增加，研判也與櫻花季有地利之便，民眾規畫大溪、復興一日遊程，也讓商家笑得合不攏嘴。

但也有居民抱怨，一到假日大溪武嶺橋塞爆，通常都不敢出門或是叫朋友不要來，相關單位要推廣旅遊，交通問題一定要設法改善。