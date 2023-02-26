警方及時阻詐新臺幣4佰萬元成功。（警方提供）

加入投股群組詐財手法屢見不鮮，永和新生派出所日前破獲一起「假投資、真詐騙」案件，該集團利用Line誘騙被害人楊婦加入自創的操股系統，再由客服人員謊稱獲利，並進一步慫恿加大投資額，短短3個月騙走被害人2000多萬新台幣；警方趁雙方面交取款時當街逮捕2名車手，移送法辦。

警方調查，該犯罪集團透過投資股票群組聯繫71歲楊婦，不斷用輕鬆發大財的話術吸引被害人，只要一鍵下載「Hewedal」網站系統，並申請會員，就能幫她投資現今最夯的虛擬貨幣泰達幣，後續轉為美金再轉存至進Hewedal戶頭，自己也能利用錢包內的儲值金操作股票，即時看到獲利金額。

該詐團第一次與楊婦面交新台幣380萬元，爾後仍不斷騷擾，向她謊稱加大投資金額才能將獲利領出，就這樣，楊婦自去年12來一共被騙了8次，總金額超過新台幣2000萬元；被害人兒子發現，母親3個月來行徑詭異，常常打電話向親友借錢，才主動報案。

警方獲報，22日於永平高中佈建適當警力埋伏，楊婦佯裝聽從犯嫌指示原地等待，確認面交車手前來與楊女交談，警方見時機成熟，立即上前壓制2車手，及時阻詐新臺幣4佰萬元成功，查扣手機6支、點鈔機1台等證物，還在其中1人身上查獲毒品大麻1.49公克，全案依詐欺罪嫌移請新北地檢署偵辦。

永和分局長李崇偉表示，將持續擴大追查詐欺集團上游，打擊不法，呼籲民眾在接收相關訊息時注意「識詐」，只要提及錢，一定要小心有詐。

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