大量俄羅斯遊客擔心俄國內經濟困境以及軍事徵兵，逃往泰國以躲避烏克蘭戰爭。

美國之音指出，泰國已成為俄羅斯遊客的避風港，以此逃離俄烏戰爭。根據泰國政府數據顯示，自泰國於10月完全重新開放邊界並取消新冠疫情限制以來，俄羅斯遊客已成為泰國第3大宗遊客群，僅次於馬來西亞和印度。

泰俄長期保持密切的貿易關係，俄羅斯更是泰國2019年的第7大旅遊市場。 在俄烏戰爭爆發以來，泰國沒有效仿西方國家，禁止俄羅斯遊客入境。隨後據泰國體育和旅遊部發布的數據，在去年10月、11月和12月，俄羅斯入境泰國的人數超過33萬1000人。

俄羅斯所有18至27歲的男性公民都必須在軍隊服一年的兵役。自俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）9月下令部分動員以來，它已徵召至少20萬公民加入俄羅斯武裝部隊。

數以千計的俄羅斯入境者湧入泰國投資、購買房產及長期租房。動員令的下達，致使許多富有的俄羅斯人認為泰國陽光明媚的海岸，比起被徵召入伍前往烏克蘭更具吸引力。

來自莫斯科的埃塔耶布（Amin Ettayeb）是「夢在普吉島」（InDreamsPhuket）房地產代理機構的銷售經理，他在受美國之音採訪時說，「超過 90％（我們的客戶）是俄羅斯人。在11月的高峰期，顧客什麼都買。」

他透露，自11月以來，這家房地產仲介的銷售量增加了10％。埃塔耶布說，當地的租賃市場，曾經每月租金不到9000美元的別墅，現在的價格已超過2萬8000美元。「現在出租市場混亂至極」，埃塔耶布說，「別墅是每月30萬泰銖，有些現在每月100萬泰銖，但顧客仍然接受。」

但埃塔耶布也表示，並非所有的客戶都希望長期留在泰國。他說，「沒有多少人想永久離開俄羅斯，他們只是想確保他們不必參戰....當一切恢復正常時，他們很可能會回去。」

根據普吉島國際機場的數據顯示，從去年11月1日截止今年1月21日，超過23萬3000名俄羅斯人抵達普吉島。 據半島電視台援引泰國房地產信息中心的數據說，俄羅斯人在去年購買了普吉島近40％出售給外國人的公寓。

在普吉島擔任房地產銷售代理和開發合作商、來自烏克蘭的薩利亞尼（Emil Saliani）指稱，「我們有一家新酒店和一家海濱酒店，入住率幾乎達到100％。現在我們有超過50％的俄羅斯顧客入住至少10-14天。」

他還將房地產投資場景稱為瘋狂的「戰爭市場」。他說，「現在俄羅斯市場的銷售項目很瘋狂。11月、12月、1月是超級旺季，他們的銷量超過了過去10年。戰爭市場很瘋狂，價格上漲了15至20％的銷售額。租金，一些價格上漲了三四倍。」