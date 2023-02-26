義守大學也祭出新生入學獎勵金等多重福利。（楊舒婷攝）

2023年大學暨技職校院多元入學博覽會於25、26日在高雄新光三越左營店展覽，有許多即將升學的學生與家長到場了解各校色。位於北部的世新大學特意南下到博覽會參展，今日副校長更親自到場介紹該校最為知名的傳播相關科系，盼能吸引有興趣的學生加入世新大家庭；而義守大學祭出總額最高可達500萬的「義守大學大學部優秀新生入學獎勵」，也介紹了校方將結合集團醫療資源，提供學生就診免掛號費的福利。

以傳播科系聞名的世新大學今年照樣推廣傳播學系相關資訊，去年祭出podcast體驗，今年則是動用親善大使與南部校友來支援招生，世新大學今年也創建了全球最大的LED智能攝製基地與播客直播間，讓世新的傳播科系能更加發展。

世新大學副校長賴正能表示，世新大學已創建67年，有許多傑出校友會幫助學弟妹，除了引薦近百大企業實習外，世新大學在歐美、日本、韓國也有許多姊妹校，因此學生也能至國外進行實習；而世新大學對獎學金的提供不手軟，除了校內本身的獎學金外，也有校友主動提供的獎學金，希望藉此讓優秀的學生能不被生活金錢壓力打亂就學的生涯。

除了世新外，高雄本地的義守大學也在攤位上端出VR體驗，VR影像為歌曲MV，除了詞曲創作由義守大學學生親自創作外，連MV也是自家學生拍攝，讓觀賞的民眾驚呼連連；除了VR體驗外，現場也撥放義守大學師生團隊「三金」團隊拍攝的「逐鹿之戰－人間焠鍊“紫·天玄篇”」電影預告片。

義守大學也不手軟的祭出新生入學獎勵，總獎勵金額高達500萬元，讓每個聽到的學生都露出相當訝異的表情，除此之外，義守大學3月起將會開始與義守集團的醫療體系合作，讓義守大學的學生看診可以享有免掛號費服務，與全方位健康照護服務。