劉詩詩以紅色皮質風衣颯爽現身秀場，搭配白皙的皮膚與紅唇，讓人驚艷。（Tod’s提供）

Red Velvet Joy以透膚上衣搭配咖啡色皮革長裙亮相Tod’s 2023秋冬女裝大秀。（Tod’s提供）

大陸男星肖戰、劉詩詩日前出席其代言品牌Tod’s於米蘭時裝周上舉行的2023秋冬女裝大秀，一同參與的嘉賓還有同為品牌大使的韓女團Red Velvet Joy，以及日本演員榮倉奈奈等到場支持，秀場則名模安娜尤爾斯（Anna Ewers）、利蒂希婭卡斯塔（Laetitia Casta）、伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）等人助陣，星光熠熠。

大秀秀場選址於米蘭Pirelli HangarBicocca現代美術館內，「七個天堂宮殿」巨型裝置展示區。（Tod’s提供）

Tod’s本季大秀名模安娜尤爾斯開場。（Tod’s提供）

壓軸模特為利蒂希婭卡斯塔。（Tod’s提供）

Tod’s本季依舊維持著義式美學的優雅，以義式遐想為題，選址於米蘭最具代表性的美術館Pirelli HangarBicocca，並在該館最知名的「七個天堂宮殿」的巨型建築旁辦秀，略帶斑駁美感的巨型塔樓輪廓十分優美又有氣勢，與本季造型十分吻合。在2023秋冬系列45套造型比例多變，但都份量感十足，大墊肩西裝外套、拖地的長大衣、腰間修身的剪裁，搭配高腰、收腰短裙、緊身褲等單品，將服裝廓形塑造地簡潔又能突顯個性;面料部分則選用天然的羊毛、棉與皮革經手工處理相互結合，色調上則以溫暖色調的駝色、棕色、奶油色為主，並穿插百搭的黑、白色系造型點綴。

以剪羊毛打造的鞋款搭配芭蕾舞綁帶設計，顯得十分可愛。（Tod’s提供）

本季將標誌性的豆豆元素放大處理。（Tod’s提供）

本季將T字標誌貫穿於各單品當中，如鞋練、包身側邊金屬裝飾。（Tod’s提供）

T Timeless郵差包推出迷你版。（Tod’s提供）

品牌經典的Gommino豆豆鞋則有了全新樣貌，結合芭蕾舞鞋綁帶設計，標誌性的豆豆元素放大處理，搭配不同的皮革或剪羊毛處理表面，令人耳目一新;運用豆豆鞋底的W.G.繫帶短靴，則在本季以磨砂皮革重新打造。包款方面，本季主打T Case、Di Bag，標誌性的T Timeless郵差包則推出迷你版，T型飾扣搭配金屬滾邊和皮革鑲嵌技巧呈現，看起來繁複且精緻。

Tod’s以義式遐想為題發布2023秋冬女裝系列。（Tod’s提供）