啦啦隊女神林襄擁有亮眼的外表以及火辣身材，不只擔任《全明星運動會》第4季的黃隊經理，還代班主持《小明星大跟班》，深受觀眾喜愛。她近日飛往日本工作與旅遊，整理行李的時候就心想「要不要衝一波拍雪中比基尼」，結果成品出爐後，本人超級滿意，辣翻大批粉絲。

從林襄曬出的照片中可見，她放下一頭長髮，戴著滑雪護目鏡和白色毛帽，上身穿著火辣的黃色比基尼，深邃事業線呼之欲出，白皙水蛇腰一覽無遺，秀出結實腹肌，視線往下看，還能見到她跪在雪地上，解開黃色長褲的褲頭，露出內搭的綁帶三角泳褲，引人遐想。她也相當滿意成品，感動表示：「雪真的是最漂亮的濾鏡…看到成品真的不枉費我們早起拍攝！」

此外，林襄這趟滑雪行，不但偶遇賈永婕夫妻倆，賈永婕的老公嗨與林襄一行人大合照，王兆杰站在中間左右手各自與林襄、霖霖相連比愛心，對著鏡頭燦笑，對此，賈永婕笑罵：「王董我說拍照可以，誰准你比愛心的，還給我心心相聯到天邊！回台灣罰跪！」

之後賈永婕加碼上傳一段林襄與雅涵站在椅子上，隨著音樂大跳應援舞的影片，讓她忍不住笑說：「我們滑雪的行程實在太誇張了！大叔嗨翻了！」