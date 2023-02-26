受強烈大陸冷氣團影響，228連假期間中部以北、東部天氣寒冷，其他地區早晚也偏冷，許多人會選擇吃薑、吃辣來祛寒，不過醫師表示，不是所有人都適合，尤其是對薑過敏、胃炎或胃潰瘍，以及服用抗凝血劑者，要避免服用，否則後果不堪設想。

林口長庚風濕過敏免疫科在臉書粉專發文指出，天氣冷颼颼，許多人會選擇吃薑、吃辣來祛寒，不過出現3種情況者並不適合吃薑，首先是「過敏」，有些人吃薑會產生過敏反應，可能會誘發紅疹、頭暈、嘔吐等。

其次是有「胃炎、胃潰瘍」症狀者，因為薑會促使胃液分泌，過量攝取可能會造成胃黏膜受損。最後則是「服用抗凝血劑」，由於吃薑會促進血液循環，讓凝血功能下降，因此要特別注意，以免藥效增強，增加出血風險。

除此之外，醫師提醒，民眾吃藥膳時也要多留意，因為藥膳含有中藥材，要小心是否會與正在服用的藥物產生交互作用，尤其是免疫疾病的病友也不可隨意進補。