台中文心森林公園接種站每天都有新冠疫苗基礎劑、追加劑，時間為上午9時30分到11時30分，隨到隨打。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

還沒打過新冠疫苗或只打過高端疫苗的民眾注意，各縣市目前1、2劑基礎劑即將用罄，由於提供施打的醫療院所有限，甚至有民眾專程從基隆來台中接種；且除出國為免入境後需隔離7日，也有長者為申請長照日照服務有補打需求，近日雖打氣疲弱，基層醫發現仍有一波基礎劑補打潮。

根據台中市衛生局統計台中市截至2月24日上午10時，新冠疫苗第一劑基礎劑接種人數254萬1682人，第一劑接種率90.13％，尚有27萬8116人未完成第一劑接種。而截至2月26日早上10時，台中市1、2劑基礎劑只剩2萬4598劑，其中幼兒莫德納2900劑、成人BNT3138劑、兒童BNT7380劑、幼兒BNT6680劑、Novavax4500劑，而成人莫德納已經全數用完。

依照中央流行指揮中心規範，民眾需完成1、2劑基礎劑接種，才能接種次世代疫苗；疫後國際旅遊大爆發，不少過去只接種高端疫苗或曾未接種1劑疫苗者，為了出國必須補打基礎劑，甚至有人打了幾十通電話才找到有疫苗可施打的醫療院所；負責台中市文心森林公園接種站的醫師施勝桓表示，近日不少民眾是赴美需求來此補打，甚至有基隆民眾專程到此接種基礎劑。

台中市診所協會理事長曾崇芳也說，近日到宅進行長照評估，曾遇到一家3名長者一劑都沒打，因申請長照日照班必須接種3劑，經他協助也發現目前仍有新冠基礎劑的醫療院所有限。

台中市衛生局說明，台中新冠疫苗接種採雙軌制，除合約院所、文心森林公園接種站，另有台中疫苗預約平台提供預約；文心森林公園接種站每天都有新冠疫苗基礎劑、追加劑，時間為上午9時30分到11時30分，隨到隨打。