在臉書社團經營探險、拍賣等網路直播事業綽號「阿葆」的李姓男子，在網路謾罵曾姓網友，曾姓網友不滿提告，法院經審理後，判李男犯公然侮辱罪，處6000元罰金，可服勞役。（本報資料照片）

在臉書社團經營探險、拍賣等網路直播事業綽號「阿葆」的李姓男子，與曾姓網友發生糾紛，竟偷錄與曾姓網友私下line對話，並在直播中公開錄音，謾罵曾姓網友，稱其「雙面鬼」、「可以給人幹的話上來」等，事後曾姓網友不滿提告，法院經審理後，判李男犯公然侮辱罪，處6000元罰金，可服勞役。

直播主、網紅在資訊爆炸的年代如雨後春筍般竄出，也因此常衍生出不少問題，彰化縣一名直播主李男與太太、女兒在臉書開闢「直播探險節目」，順便直播帶貨，期間與曾姓女網友發生消費糾紛，還因此鬧上法院對簿公堂。

判決書指出，因曾女在社群中頗有影響力，其對李男販售的商品有意見，因此發生消費糾紛，李男懷恨在音，私下偷錄與曾女的對話紀錄、還錄音，並在直播節目中公開罵曾女是「雙面鬼」、「濠洨」、「你可以給人幹」等語。

曾女對李家3人提妨害名譽告訴，該案經彰化地院審理，法官審酌，認為被告3人無故對原告錄音，已觸犯妨害秘密罪。被告在網路販售商品，理當瞭解為人處事應以和為貴、理性處理，已缺乏尊重他人名譽法益之觀念，訊後依公然侮辱罪，判李男和太太各賠曾女6000元，女兒賠3000元。