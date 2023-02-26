美國諾福克南方鐵路公司載有化學物質的火車在俄亥俄州東巴勒斯坦鎮（East Palestine）翻覆，導致有毒物質外洩。

美國一輛載有化學物質的火車2月初在俄亥俄州東巴勒斯坦鎮（East Palestine）翻覆，車上有毒物質外洩，傳出居民開始出現不明原因嘔吐、起疹子、支氣管炎等症狀，甚至有居民稱原本低沉的嗓音突然變成了「米老鼠」的高亢聲音。針對這起環境汙染災難，美國總統拜登表示暫無到現場視察的計畫。

美國一輛載有化學物質的火車2月初在俄亥俄州東巴勒斯坦鎮（East Palestine）翻覆，車上有毒物質揮發燃燒，現場濃煙密布。（圖／美聯社）

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、英國《衛報》（The Guardian）報導，2月3日，諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern Corp.）一輛載有能生產聚氯乙烯（PVC）塑料的有毒物質氯乙烯（vinyl chloride）列車，行經俄亥俄州東巴勒斯坦鎮時出軌翻覆，氯乙烯因易燃起火，黑色濃煙直竄天際，僅4700居民的小鎮頓時瀰漫燒輪胎臭味。

這起事件後，當地居民陸續出現不明原因嘔吐、頭痛、皮疹、眼睛紅腫、支氣管炎等症狀，美國環境保護署（EPA）檢測證實，化學物質滲入當地土壤及地下水，檢測出氯乙烯、磷化氫（phosphine）、苯，及其他揮發性有機化合物（VOCs）與微粒。美國環境保護署指出，當吸入大量氯乙烯，會增加罹患肝癌風險。

美國諾福克南方鐵路公司載有化學物質的火車在俄亥俄州東巴勒斯坦鎮（East Palestine）翻覆，導致有毒物質外洩，造成環境汙染。

不僅如此，獨立公衛專家警告，當地水質及土壤可能還被戴奧辛（dioxin）、多環芳香烴碳氫化合物（polycyclic aromatic hydrocarbons）、全氟及多氟烷基物質（perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances，PFAS）及其他類似危險化合物汙染，不過美國環境保護署至今都拒絕針對這些物質進行檢測。

圖為已滅火的諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern Corp.）列車殘骸。（圖／美聯社）

《紐約郵報》（New York Post）報導，東巴勒斯坦鎮居民洛維特（Wade Lovett）表示，自從火車翻覆，他不只呼吸困難，連聲音都變了，他自嘲從原本低沉的嗓音變成了高亢的「米老鼠」，影片顯示，他的音調確實偏高，而且充滿氣音。

This is not normal!



Sound like Mickey Mouse':

East Palestine residents' shock illnesses after derailment (Nypost)#OhioChernobyl pic.twitter.com/B5CQgkMIUH — Dex James of Marfoogle News (@realDexJames) February 25, 2023

洛維特說夜晚胸口特別疼痛，感覺像溺水，而且還咳出很多痰，「醫生說我身體裡一定有化學物質，但是鎮上沒有人能進行毒物檢測，測出那些究竟是什麼。」他也因此丟了工作。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，針對列車翻覆導致有毒物質外洩，拜登24日表示目前沒有計畫到東巴勒斯坦鎮視察，「現階段我不會。」他也強調，政府在列車翻覆2小時內就到現場處理，重申自己一直都有在關切這起事件，不過他在數千民眾暴露有毒物質之際前往基輔，仍被東巴勒斯坦鎮長康納威（Trent Conaway）砲轟是對當地人賞一記耳光，認為拜登並不關心災民。