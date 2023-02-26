美國一輛載有化學物質的火車2月初在俄亥俄州東巴勒斯坦鎮（East Palestine）翻覆，車上有毒物質外洩，傳出居民開始出現不明原因嘔吐、起疹子、支氣管炎等症狀，甚至有居民稱原本低沉的嗓音突然變成了「米老鼠」的高亢聲音。針對這起環境汙染災難，美國總統拜登表示暫無到現場視察的計畫。
綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、英國《衛報》（The Guardian）報導，2月3日，諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern Corp.）一輛載有能生產聚氯乙烯（PVC）塑料的有毒物質氯乙烯（vinyl chloride）列車，行經俄亥俄州東巴勒斯坦鎮時出軌翻覆，氯乙烯因易燃起火，黑色濃煙直竄天際，僅4700居民的小鎮頓時瀰漫燒輪胎臭味。
這起事件後，當地居民陸續出現不明原因嘔吐、頭痛、皮疹、眼睛紅腫、支氣管炎等症狀，美國環境保護署（EPA）檢測證實，化學物質滲入當地土壤及地下水，檢測出氯乙烯、磷化氫（phosphine）、苯，及其他揮發性有機化合物（VOCs）與微粒。美國環境保護署指出，當吸入大量氯乙烯，會增加罹患肝癌風險。
不僅如此，獨立公衛專家警告，當地水質及土壤可能還被戴奧辛（dioxin）、多環芳香烴碳氫化合物（polycyclic aromatic hydrocarbons）、全氟及多氟烷基物質（perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances，PFAS）及其他類似危險化合物汙染，不過美國環境保護署至今都拒絕針對這些物質進行檢測。
《紐約郵報》（New York Post）報導，東巴勒斯坦鎮居民洛維特（Wade Lovett）表示，自從火車翻覆，他不只呼吸困難，連聲音都變了，他自嘲從原本低沉的嗓音變成了高亢的「米老鼠」，影片顯示，他的音調確實偏高，而且充滿氣音。
洛維特說夜晚胸口特別疼痛，感覺像溺水，而且還咳出很多痰，「醫生說我身體裡一定有化學物質，但是鎮上沒有人能進行毒物檢測，測出那些究竟是什麼。」他也因此丟了工作。
另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，針對列車翻覆導致有毒物質外洩，拜登24日表示目前沒有計畫到東巴勒斯坦鎮視察，「現階段我不會。」他也強調，政府在列車翻覆2小時內就到現場處理，重申自己一直都有在關切這起事件，不過他在數千民眾暴露有毒物質之際前往基輔，仍被東巴勒斯坦鎮長康納威（Trent Conaway）砲轟是對當地人賞一記耳光，認為拜登並不關心災民。
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