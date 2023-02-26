新竹縣環保局為推廣環保意識，提供多元便利的資源回收管道，去年設置3處試辦1個月的「智慧回收機」，今年與廠商持續合作，在反應最熱烈的湖口設置，並將試辦時間增加至10個月。

環保局團隊去年11月11日至12月10日，完成迷客夏光明店、迷客夏莊敬店、迷客夏湖口店智慧回收機體驗活動，3台智慧回收機共1129人次使用，總計回收11871個，其中7939個寶特瓶，1722個PP手搖飲料杯，2210個鋁罐，兌換22020點數。

環保局指去年3處設置智慧回收機除提供民眾回收外，也特別挑選當地列冊弱勢個體戶中配合度高、且具備中低收入戶資格者，來協助3處智慧回收機所產生的資源回收物整理及變賣，除可維持智慧回收機的服務機能外，也能提供弱勢工作機會及增加收入。

回收以寶特瓶居多，鋁罐次之，迷客夏湖口店達438人次使用最為踴躍，環保局爭取再度式辦，即日起至12月14日每天早上9時30分至晚間9時30分提供服務，讓湖口鄉親資源做好回收分類外，還可以集點兌換購物金。

環保局歡迎湖口鄉親將清洗乾淨的寶特瓶、鋁罐、手搖PP杯，拿到位於湖口火車站前迷客夏飲料店的「智慧回收機」，民眾只要下載ECOCO循環經濟APP並完成註冊，就可累積購物金點數。

回收手搖PP飲料杯可兌換1點，寶特瓶或鋁罐則可兌換2點，集點能在全台超過40家的配合商店折價使用。

環保局指出，會持續向中央爭取經費及評估，在各鄉鎮市設置試辦點，藉此提升民眾環保意識及回收便利性。