國民黨桃園市議員黃敬平說已經做好萬全準備，一定會爭取平鎮龍潭區立委提名。(取自黃敬平臉書／呂筱蟬桃園傳真)

2024立委選舉桃園市第5選區（平鎮、龍潭）藍綠有意參選者紛紛表態，近期民進黨市議員楊家俍已在多處路口紛紛掛起看板增加曝光度，同黨還有劉仁照有意角逐，而現任立委國民黨呂玉玲說這一戰她不會缺席，面對黨內有意參選者還有市議員黃敬平與舒翠玲都來勢洶洶，他們都說還在等黨中央的相關初選制度。

楊家俍說，近期在平鎮、龍潭區6大路口掛電子看板，用意是向民眾打聲招呼，不否認積極在為爭取立委提名一事做努力。他說，過去民進黨有分艱困與非艱困選區，而艱困選區採徵招，非艱困選區一定是經過初選，以目前來看還有劉仁照也在積極宣傳，過去第5選區都採徵招，這次面對黨內還有人表態參選他覺得是好事，因為最怕是選區沒人要經營，只要有同志願意掛民進黨旗幟為地方投入服務，有人競爭是好事都是為民進黨加分。

而外傳第5選區現任立委國民黨呂玉玲有機會列不分區，地方也有傳言若並非在安全名單之內，呂不會輕易答應，該區國民黨還是最有可能還是辦理初選，而競爭者則是和4年前相同，除呂玉玲外還有市議員黃敬平及舒翠玲也都積極備戰。

黃敬平對此則說，第5選區國民黨過往都有舉辦初選，這次不管呂玉玲要不要競選連任，他都已經做好萬全準備，上一次他參加黨內初選，在龍潭區完全沒有經營之下，民調輸給呂9％，接下來的4年不只在平鎮服務，也積極深耕龍潭地區，地方生態已經有所不同，他說，這次若辦初選一定會去領表也對自己相當有信心，與黨內同志就是公平及良性競爭。

舒翠玲則說，目前國民黨還在拚南投立委補選，相信黨中央在補選完才會有討論相關的機制，但自己在選區一直以來扎實服務，對於這次的立委選舉也不會放棄。