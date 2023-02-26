AI聊天機器人ChatGPT推出後在全球掀起熱潮，短短2個月就有1億人下載，一名女網友用手機下載ChatGPT，發現多次和機器人聊天，對話牛頭不對馬嘴，才發現載到盜版的App，她將受騙經歷PO上網，不少人都說ChatGPT目前只有網頁版，還有網友在該App的下載頁面評論留言說，「這是個釣魚App，我被盜刷了1200元。」

原PO近日於臉書社團《ChatGPT 生活運用》指出，在手機下載ChatGPT後一直覺得很奇怪，因為她多次在對話框要ChatGPT寫一篇故事，內容須包含大陸的公主、美國獨角獸、故事穿插百貨公司和一瓶汽水。

但ChatGPT的回答常常讓她覺得對牛彈琴，仔細一查才發現原來她下載的根本不是ChatGPT的App，而是一款名為ChatGPT – AI Chat,AI Friend的App，她說「我的ChatGPT 這麼笨，原來我下載到仿的，是專門用來盜取信用卡資料的」。

貼文曝光，網友也笑翻，「你下載到工人智慧了」、「我剛也下載到這個假的，然後要輸入信用卡號，說目前免費，只要先輸入卡號和有效期限」、「今天早上也載到這個，笨到問了2句就刪了」、「詐騙永遠不落人後」、「難怪一直跳出廣告，還好我刪掉了」。

留言中也有人提醒ChatGPT只有網頁版，「官方目前沒有App版本，大家平時使用這種非官方的服務要小心一點」、「它沒有App喔！我也問過AI了，有人因此被盜信用卡資料，自己小心」。也有網友在Google Play商店的ChatGPT – AI App下載頁面留言「這是個釣魚App，會要你輸入信用卡號，我被盜刷了1200元，現在要換卡了。」