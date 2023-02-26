大陸國寶級藝術大師楊占家為「一級電影美術師」，過去曾與李安等多名大咖導演合作，不過今（26）日他被傳出25日已於北京病世享壽86歲，對此，大陸電影美術學會會長兼電影美術指導霍廷霄發出訃文證實。

大陸電影美術學會會長霍廷霄在今（26）日稍早發文證實，藝術大師楊占家在昨（25）日在北京病逝「我懷著無比沉重的心情，深切悼念我的啟蒙老师，是楊老師带領我走進電影這個行業」他也代表大陸電影美術學會「向您深深地鞠躬，您一路走好」。

大陸電影美術學會會長霍廷霄證實楊占家離世消息。(圖/截圖自微博)

事實上，楊占家從小就熱愛繪畫，1958年他考進中央工藝美術學院，也就是現在的清華大學美術學院，就讀建築美術系，而他在畢業後便繼續留校任教，直到1973年參與電影《海港》的美術工作，之後進入北京電影製片廠工作，接著他陸續與李安、王家衛、張藝謀等導演合作，他所製作過的電影包括《霸王別姬》、《東邪西毒》、《臥虎藏龍》、《天下無雙》、《河東獅吼》等。

然而，參與過許多經典電影製作的楊占家，1993年以電影《誘僧》，奪下金馬獎「最佳美術設計獎」，更憑著《霸王別姬》榮獲奧斯卡最佳外語片、英國電影和電視藝術學院獎「最佳非英語片」也是大陸首部獲獎的電影，可見他一生對於影壇的貢獻相當大。