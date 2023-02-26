台北市商圈轉移，人潮都從東區跑到信義區，但有網友好奇，等未來大巨蛋完工有SOGO進駐，以及忠孝復興路口指標建案Diamond Towers（台北之星）內的新光三越開幕，在2家龍頭百貨的加持下，東區是不是能重返榮耀。

原PO在PTT發文，大巨蛋即將完工，除了SOGO會進駐大巨蛋，台北之星的新光三越也將在今年開幕，等於有兩家新的百貨公司，加上捷運忠孝復興站旁的公辦都更案也在蓋27層住商大樓，預計2027完工，假設鄰近的空總的地也可以開發，那忠孝復興是不是要重返榮耀了？「忠孝復興站到機場、大巨蛋、信義百貨、北車都方便，這麼便利的地方，值得花大錢買公寓等都更了嗎？」

文PO出後，引起網友熱議，不少人吐槽「東區房價有跌過嗎」、「東區住宅房價又沒有跌過，跌的是店面租金價格」、「重點是要買得到啊」、「板南線一直都很強」、「店面租金和住宅價格不一定成正比喔！看看師大商圈的例子，店面全趴，住宅漲翻了」。

至於東區商圈的人潮會不會回來，據《ETtoday》報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為不一定，這要看商圈有什麼賣點，如果只是百貨公司，可能人來逛一逛就走了，特色才是吸引人潮回來的重點。