台中市議員陳俞融發現，水源廣場堆滿雜物，已淪為堆積場。（陳俞融提供／馮惠宜台中傳真）

台中市議員陳俞融發現，水源廣場堆滿雜物，已淪為堆積場。（陳俞融提供／馮惠宜台中傳真）

鄰近台中一中、北區雙十路與電台街區水源廣場，原開闢做為雙十路人行道市民休閒活動空間使用，但台中市議員陳俞融發現，水源廣場堆滿雜物，已淪為堆積場。對此台中市政府表示，已通知管理單位台體大儘速清理。

陳俞融說明，一中商圈附近：北區雙十路與電台街區為歷史建物眾多，其中位於歷史建築上水塔前的水源廣場是15年前市府推動「雙十路人行道串聯暨景觀改善計畫」納入，做為給市民休閒活動空間使用，但如今水源廣場堆滿雜物，市府疏於管理，浪費市有空間，也破壞都市景觀。

陳俞融指出，本該屬於市民休閒活動的水源廣場，如今現況卻堆滿如柵欄、貨櫃、地墊甚至足球球門等大型物件，加上一旁台灣自來水公司正進行中的辦公園區興建計畫工程，造成工地圍籬和雜物堆置交錯，不只通行十分困難，也讓人根本不知道這個地方是可以使用的廣場，十分誇張。

陳俞融要求市府應立即釐清相關管理權責單位，並盡速清除現場堆置雜物，還給市民一個乾淨優良的活動空間。

對此，台中市政府民政局表示，北區公所代管水源館範圍包含館內設備維修、清潔打掃，目前使用團體有國劇發展協會、失智者關懷協會及瑜珈隊等3單位，戶外廣場白天開放上課民眾停車使用，均定期維護；運動局指出，經查陳俞融所指堆放雜物之處由國立台灣體育運動大學管理，地墊、足球球門等物品亦為台體大暫放該處，已通知管理單位台體大儘速清運雜物。