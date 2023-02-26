U：NUS左起蔡承祐、高胥崴、吳昱廷、高有翔。(滾石唱片提供)

U：NUS左起高有翔、吳昱廷、蔡承祐、高胥崴。(滾石唱片提供).

U：NUS「《Reborn to be Alive》—— U：NUS 2023 Live Showcase Tour」巡迴演唱會，首站昨（25日）晚在台中Legacy登場，U：NUS跳脫以往唱跳形式，呈現全新樂團編制，首次以live band形式演出。團員4人秘密為演唱會進行樂器培訓，高胥崴及蔡承祐勤練吉他，高有翔打鼓，吳昱廷演奏電鋼琴，樂器彈唱的成果展現也成為專場最大亮點之一。驚喜彩蛋更加碼兩首全創作新歌搶先聽，包括獻給粉絲「UNi」們的甜蜜歌曲〈Honey〉，以及預告近期即將上架的第二波全新單曲〈修理偶〉！

演唱會開場，U：NUS帶來炒熱氣氛的〈Yolo〉，隨後全場更一起大合唱成團單曲〈U ＆ US〉，除了演唱自己的創作，也翻唱〈國境之南〉、〈愛瘋頭〉、〈說好不哭〉、〈離開地球表面〉等夯曲，掀起全場大合唱。吳昱廷和高有翔也演唱以「亞特蘭提斯」組合名義推出的作品，包括〈OㄡO〉、〈我在每個宇宙都愛你〉、〈等我一下〉等，引起粉絲共鳴，讓吳昱廷感動表示：「很多歌沒想到大家都會唱，蠻厲害的！」兩人在舞台上大量互動及合唱，讓粉絲起哄「在一起」，高有翔也笑稱演唱會還沒結束，「我們沒有要分開」，幽默接梗回應。

蔡承祐不僅帶來經典情歌〈愛愛愛〉，也首次演唱自己在高中迷惘時期創作的作品〈Tell Me What〉，演唱〈仲夏夜〉前，他幽默表示要「拿出秘密武器」，隨後揹上吉他自彈自唱，讓歌迷興奮大喊：「承祐好帥！」高胥崴則驚喜秀出電吉他演奏橋段，彈唱〈披星戴月的想你〉，更不枉「基隆王識賢」稱號，獻唱王識賢的經典〈愛到無命不知驚〉。

而高胥崴看似鎮定，彈唱後仍難掩緊張心情，直稱「在後台準備時抖到不行，現在講話還語無倫次。」團員們最後也感性對粉絲表示：「我們的第一場專場，很謝謝大家支持，其實我們很努力在準備這些，有你們一起經歷了很多事情，大家自己給自己一個掌聲鼓勵。」官方社群也釋出數字密碼影片，再透露3／3、4／8、4／9關鍵日期，搶先和歌迷留下時間，期待後續揭曉下一站的巡演資訊。