民眾下車抽菸放鬆，就隨手亂丟菸蒂，還不忘帶走自己未喝完的飲料。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

民眾在短短時間內，率續向窗外丟幾個垃圾。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

住戶們早上起來都要當「清潔工」。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

現今仍到處有人隨手亂丟菸蒂、檳榔渣等垃圾，讓民眾大罵沒公德心！宜蘭縣蘇澳鎮台9線上連棟式住戶，緊鄰便利商店，不少民眾下車抽菸、隨手丟菸蒂、飲料杯、檳榔渣，住戶飽受每天一早當清潔工之苦，今年住戶裝設監視器，終於抓到多位「兇手」了，車主恐遭罰千元罰鍰。

據了解，1名陳先生住在蘇澳鎮中山路二段、台9線上的連棟住宅區，隔壁為便利商店，不少民眾為求方便，把車停在該住宅區門前，下車買東西、抽菸放鬆，就隨手亂丟菸蒂、飲料杯、塑膠袋等垃圾，還不忘帶走自己未喝完的飲料；甚至，有民眾專程停下車，在人家門前放了一杯滿滿的檳榔渣，即揚長而去。

陳先生表示，從去年開始就有人不時的亂丟垃圾在他們整排住家門前，當下有貼標語「請勿亂丟垃圾」，但大家都無視告示牌，從農曆年迄今，每天早上開門就看到雪花般的垃圾，尤其逢年過節更讓人抓狂，真的很沒有公德心；遂於今年在自家門口裝設監視器，終於抓到「兇手」了，希望大家有公德心，垃圾自己帶走。

宜蘭縣政府環保局指出，隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物，將依違反廢棄物清理法第27條，和相關款第50條，可處1200元以上6000元以下罰鍰；屆時全案依據人事時地物相關資料佐證，通知到案了解行為人為誰，看是否為其構成要件。