為了讓盒裝在減塑同時也能保護果物，業者特別研究出組合第四邊完成盒子的支撐力。(無毒農提供)

一體成形的設計使用卡榫讓上蓋可以輕易收入盒體中完成包裝，減少固定草莓盒的塑膠繩或透明膠帶。(無毒農提供)

抓住兩片翅膀就可輕易將草莓盒向上提起，把草莓盒平穩的從外箱拿出來，解決不易取出的問題。(無毒農提供)

讓民眾食的安心，才能讓本土草莓在進口草莓的夾擊中突圍，獲消費者青睞。(無毒農提供)

吃草莓也可以減塑愛地球。酸酸甜甜的草莓深受大小朋友喜愛，每到草莓季，全台都在瘋草莓，然而為了包裝好看及運送時不要讓嬌貴的草莓破損，許多業者都會蓋上塑膠蓋來保護，每年台灣草莓銷售堆積的塑膠片，竟可累積一座大安森林公園以上的碳排放量，小小一片塑膠片累積起來對地球造成的負擔，遠遠超過你我想像。生鮮電商無毒農幫草莓換新衣，透過減法設計改善禮盒包裝，民眾享用美味的草莓，同時減塑愛地球。

草莓盒上的塑膠蓋方便客人一眼就能看到內容物，一片塑膠蓋約10克，根據農委會資訊，台灣草莓年產量約6000公噸；若全數採單盒販售，約可製作成2000萬盒草莓。而每盒草莓含10公克的塑膠片，一整年的碳排放就高達491公噸，相當於32.7公頃的森林，或是1.27座大安森林公園，經年累月累積起來是很可觀的數字。這些數據並不包含進口草莓的銷量，生鮮電商無毒農創辦人暨執行長曾逸峰提到「塑膠盒蓋再回收的成本很高，導致間接的製造出更多碳排放和環境污染問題，減塑行動勢在必行，所以我們想嘗試做些改變。」

生鮮電商「無毒農」 創立自今，致力提供無毒、有機的生鮮蔬果和食材，今年推出全新的草莓禮盒，不只草莓本身是無毒友善種植，連外包裝都採用「減法設計」，減少塑膠上蓋與綁繩，讓地球更永續。

為了將包裝重新賦予新樣貌，「無毒農」耗時逾3個月，與設計公司攜手重新改造草莓外盒，包裝盒除了要要夠堅固耐用，保護草莓在運送過程不受損傷，還要減少塑膠耗材的使用，草莓產品負責人林峯宇表示：「這次設計特別在盒子結構上花許多功夫，使用一體紙材成形的方式製作。為了讓一體成形的紙盒能在四邊方盒上能夠有四邊的支撐力，讓紙盒即使在減塑的狀況下，也能做到保護果物的效果，我們與設計師研究出了多種方式，透過組合第四邊完成盒子的支撐力。」一體成形的設計使用卡榫讓上蓋可以輕易收入盒體中完成包裝，且確保兩側卡榫崁入盒體後，穩固不易鬆脫，減少傳統固定草莓盒的塑膠繩或透明膠帶。

此外，業者還在上蓋的兩側做了兩片小翅膀，讓客人打開外箱後，抓住兩片翅膀就可以把草莓盒平穩的從配送外箱取出，貼心解決顧客收到宅配草莓盒不易從配送外箱取出的問題。

草莓是很珍貴的果物，需花費農友非常多的心思照顧，更需要氣候配合才得以開花結果。受氣候影響，今年草莓的規格大小及產量，都較往年下降許多，狀況艱鉅，已有部分農友放棄草莓改種其他作物。加上近年來，台灣本土草莓面對來自日、韓等進口草莓的夾擊，進口草莓除了包裝精美，顆顆大又美，相當吸引消費者的荷包。然而草莓天生嬌養，在栽種過程中難免會有病蟲害攻擊，為了維持果形外觀、色澤，進口草莓頻繁傳出農藥檢驗超標的問題，在食安上需特別注意。

相較進口草莓，業者表示：「與無毒農合作的草莓果園，每家都需要通過比國家標準更嚴格的農藥殘留檢驗，甚至是要以有機的方式栽種並拿到『有機農產品驗證』後，才能在網站上販售，並不時會抽驗來保障消費者的食安。」讓民眾食的安心，才能讓本土草莓在進口草莓的夾擊中突圍，獲消費者青睞。